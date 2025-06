Mbangula via dalla Juve? L’esterno belga potrebbe essere sacrificato entro giugno | rivelazione sul futuro del bianconero Ultimissime

Mbangula potrebbe dire addio alla Juventus entro giugno, un segnale preoccupante in un mercato che si preannuncia turbolento. La Gazzetta dello Sport rivela che la necessità di alleggerire i conti potrebbe portare a scelte difficili. Questo scenario non è solo un problema bianconero, ma riflette una tendenza più ampia nel calcio, dove la sostenibilità economica diventa cruciale. Riuscirà la Juve a trovare il giusto equilibrio tra talento e bilancio?

Mbangula via dalla Juve? Rivelazione sul suo futuro, gli ultimi aggiornamenti in vista della sessione estiva di mercato. La Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti in vista del mercato estivo. Come scritto dal quotidiano, qualche sacrificio per alleggerire i conti entro fine mesi ci sarà: da Mbangula a Savona a Douglas Luiz. L’esterno belga, dunque, potrebbe essere ceduto dai bianconeri già entro il mese di giugno. Il classe 2004 ha richieste all’estero ed in Serie A piace anche al Bologna. Staremo a vedere. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula via dalla Juve? L’esterno belga potrebbe essere sacrificato entro giugno: rivelazione sul futuro del bianconero. Ultimissime

Leggi anche Meet and greet Juve: Kelly, Cambiaso e Mbangula insieme ai tifosi! Autografi, foto e tanti sorrisi: il VIDEO per il lancio della nuova maglia - Il 15 maggio, il Juventus Store dell'Allianz Stadium ha ospitato un emozionante meet and greet con Kelly, Cambiaso e Mbangula.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Chi è Samuel Mbangula? L’esterno della Juve che piace al Bologna; Mbangula via dalla Juve? Un club di Serie A sulle sue tracce; Juventus, pressing su Ndoye: Mbangula la carta per arrivare all'esterno svizzero; Mbangula da sorpresa a cessione, l'assist per il bilancio Juve: cifra e club interessati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mbangula via dalla Juve? Un club di Serie A sulle sue tracce, può rientrare in questa operazione. Novità sul futuro del belga

Da juventusnews24.com: Mbangula via dalla Juve? Un club di Serie A sulle tracce dell’esterno bianconero, che può rientrare in questa operazione. Novità sul futuro del belga Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ...

Mbangula via dalla Juventus in estate? Alla Continassa hanno un piano preciso: che ne sarà dell’esterno belga

Scrive juventusnews24.com: Mbangula via dalla Juventus in estate? C’è un piano preciso: che ne sarà dell’esterno belga, che quest’anno si è ritagliato spazio in prima squadra Tra i calciatori che potrebbero lasciare il ...

Mercato Juve: possibile interesse di Leverkusen e Lipsia per Mbangula

Da it.blastingnews.com: L'esterno bianconero è nel mirino di diversi club tedeschi e inglesi. La sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni ...