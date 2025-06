Maxi tamponamento in Italia traffico in tilt | domenica da incubo

Un maxi tamponamento ha messo in ginocchio la viabilità toscana, trasformando una domenica di sole in un incubo per gli automobilisti diretti al mare. La Fi-Pi-Li, arteria cruciale per il turismo estivo, è stata teatro di disagi senza precedenti.

Domenica 1° giugno 2025 si è rivelata particolarmente problematica per la viabilità in Toscana, soprattutto lungo la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li), dove una serie di incidenti ha causato gravi disagi al traffico in direzione del mare. Una giornata di traffico paralizzato. Fin dalle prime ore del mattino, il traffico sulla Fi-Pi-Li ha subito rallentamenti significativi. Il primo e più grave incidente si è verificato poco dopo le 9:00 tra Montopoli e Pontedera, coinvolgendo quattro veicoli prima della galleria del Romito. Fortunatamente, non si sono registrati feriti gravi, ma l'incidente ha causato la paralisi del traffico in direzione Livorno-Pisa tra le 8:30 e le 10:30.

