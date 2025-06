Maxi richiamo di fette biscottate per rischio chimico allerta del Ministero | lotti e marchi coinvolti

Attenzione agli amanti delle fette biscottate! Il Ministero della Salute ha lanciato un maxi richiamo per alcune marche a causa di un rischio chimico. Tra i prodotti coinvolti, spiccano le Fette biscottate sottili integrali Coop. Questo richiamo mette in evidenza la crescente attenzione verso la sicurezza alimentare, un tema sempre più centrale nei nostri acquisti quotidiani. Non sottovalutare la salute: controlla i tuoi pacchi!

Quattro gli avvisi di allerta alimentare pubblicati sul portale del Ministero. Si tratta di vari lotti e marchi di Fette biscottate con farina integrale prodotti però dalla stessa ditta: interessate anche le Fette biscottate sottili integrali Coop. 🔗 Leggi su Fanpage.it

