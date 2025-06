Maxi operazione ucraina contro l’aviazione di Mosca | Droni di Kiev hanno distrutto almeno 40 bombardieri russi

Un colpo di scena nel conflitto ucraino: l'operazione di Kiev ha messo nel mirino almeno 40 bombardieri russi, sottolineando un'intensificazione della guerra tecnologica. Questa azione segna un punto di svolta, mettendo in evidenza come l'uso dei droni stia ridefinendo le strategie militari moderne. In un contesto globale in cui la tecnologia bellica avanza a ritmo serrato, gli equilibri di potere potrebbero cambiare radicalmente. Chi sarà il prossimo a fare la mossa decis

L’aviazione russa nel mirino dell’intelligence ucraina. Fonti del servizio di sicurezza di Kiev (Sbu) hanno fatto sapere che un’operazione “su larga scala” è in corso con l’obiettivo di distruggere il maggior numero di cacciabombardieri di Mosca in territorio russo. Da quanto si apprende sono almeno 40 i jet da guerra del Cremlino colpiti nell’attacco condotto con droni. Tra questi ci sono modelli come un A-50, un Tu-95 e un Tu-22 M3. Secondo quanto scrive Ukrainform “ l’aeroporto di Belaya (nell’oblast russo di Rostov a 4.200 chilometri circa dal fronte, ndr ) è sotto attacco. L’operazione speciale, unica nel suo genere, è stata chiamata in codice Spider Web (ragnatela). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi operazione ucraina contro l’aviazione di Mosca: “Droni di Kiev hanno distrutto almeno 40 bombardieri russi”

