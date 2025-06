Maxi-operazione dell’intelligence ucraina | droni sulle basi russe bombardieri in fiamme

Un nuovo capitolo nel conflitto ucraino: l'Operazione "Rete" segna un’intensificazione nell’uso dei droni, simbolo di una guerra sempre più tecnologica. I droni ucraini hanno sferrato un attacco audace alle basi aeree russe, con incendi che potrebbero cambiare le sorti del conflitto. Questo episodio mette in luce non solo la crescente sofisticazione delle strategie belliche, ma anche come la tecnologia stia ridefinendo il concetto di guerra moderna. Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi

I droni ucraini piombano sulle basi aeree russe e, se confermato, il computo dei danni dell’incursione odierna sarebbe un colpaccio: il Servizio di Sicurezza dell’Ucraina (Sbu), l’agenzia d’intelligence interna e controspionaggio del governo di Kiev, ha annunciato di aver varato oggi l’Operazione “Rete”, un attacco congiunto di droni Fpv (First-person-view) su quattro basi aeree russe a Belaya, nell’oblast di Irkutsk, a Dyagilevo, vicino Rjazan nella Russia occidentale, a Olenya, nei pressi della città artica di Murmansk e a Ivanovo, 300 km a Nord-Est da Mosca, e dichiara di aver colpito almeno 40 aerei da attacco e bombardamento strategico utilizzati contro il Paese, mettendoli fuori combattimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Maxi-operazione dell’intelligence ucraina: droni sulle basi russe, bombardieri in fiamme

