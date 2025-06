Mauro Palmas pubblica Tra le mie corde con prefazione di Bruno Gambarotta

Mauro Palmas, icona della musica popolare sarda, presenta il suo libro "Tra le mie corde", una narrazione avvincente della sua vita artistica, arricchita dalla prefazione di Bruno Gambarotta. Questo volume non è solo una biografia: è un viaggio nel mondo della musica e delle emozioni, in un periodo in cui la riscoperta delle radici culturali è più attuale che mai. Scopri come le sue note hanno saputo intrecciare storie indimenticabili!

CAGLIARI – “Tra le mie corde” è il titolo del libro che narra la vita artistica di Mauro Palmas, icona della musica popolare, fine compositore e autore di colonne sonore per film e spettacoli teatrali. Il volume, edito da Isolapalma e disponibile dal 28 maggio 2025 in libreria e piattaforme digitali, è un racconto in . L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mauro Palmas pubblica “Tra le mie corde” con prefazione di Bruno Gambarotta

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tra le mie corde, esce il libro (più CD) sulla vita di Mauro Palmas. 🔗Ne parlano su altre fonti

"Tra le mie corde", esce il libro (più CD) sulla vita di Mauro Palmas

Segnala spettacoli.tiscali.it: Roma, 28 mag. (askanews) - 'Tra le mie corde' è il titolo del libro che narra la vita artistica di Mauro Palmas, icona della musica popolare, ...

Mauro Palmas, la mandola come regista

Si legge su giornaledellamusica.it: Come altri musicisti di quella seconda generazione del folk revival italiano, quella maturata negli anni settanta a contatto con il progressive rock, Mauro Palmas ha orientato la sua ricerca musicale ...