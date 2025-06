Mattia Graffiedi è il nuovo allenatore del Progresso in Serie D

Il Progresso scrive un nuovo capitolo della sua storia con l'arrivo di Mattia Graffiedi, un ex calciatore che porta con sé esperienza e determinazione. In un momento in cui le squadre di Serie D cercano di elevare il proprio standard, Graffiedi rappresenta una scelta ambiziosa. La sfida è lanciata: riuscirà a portare il Progresso verso nuovi traguardi? Il futuro è tutto da scrivere!

Mattia Graffiedi è il nuovo allenatore del Progresso. La società rossoblù, appena salvatasi in serie D grazie al record di punti centrato sotto la guida di Davide Marchini, ha ufficializzato che a sedere sulla panchina sarà l’ex calciatore professionista ed ex allenatore del Forlì (che ha guidato per 59 partite dal 2021 al 2023). "Ho voluto fortemente il Progresso – commenta l’allenatore romagnolo – perché è una società seria e genuina e che, da anni, dà grande visibilità a chi ne fa parte. Una volta contattato dal direttore sportivo Andrea Bandiera e dal direttore generale Simone Matta ho deciso di accettare perché l’intesa è stata sin da subito forte". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mattia Graffiedi è il nuovo allenatore del Progresso in Serie D

