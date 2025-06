Mattia Bortolussi | i 16 gol che hanno portato il Padova in Serie B

Mattia Bortolussi, con i suoi 16 gol, ha scritto una nuova pagina nella storia del Padova, portando la squadra in Serie B. Questo successo non è solo un traguardo sportivo, ma un segnale di rinascita per una città che sogna il ritorno ai fasti di un tempo. Ora, con il contratto in scadenza a giugno, il futuro di Bortolussi è tutto da scrivere: resterà a Padova o volerà verso nuove sfide? La suspense è palpabile!

I 16 gol del matelicese Mattia Bortolussi hanno trascinato il Padova in B. "Tagliare quel traguardo – racconta il giocatore – era un obiettivo, era forte il desiderio di riportare una piazza così importante in una categoria inseguita a lungo". Ora per Bortolussi si apre un nuovo capitolo. "Il mio contratto scade a giugno, adesso si sta parlando con i dirigenti veneti". A un certo momento sembrava una cavalcata senza ostacoli quando c’è stato un momento di difficoltà del Padova con il Vicenza che ha infilato una serie di vittorie. "A gennaio – ricorda – avevamo un significativo vantaggio e poi ci siamo trovati a rincorrere". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mattia Bortolussi: i 16 gol che hanno portato il Padova in Serie B

