Matteo Tambone verso il ritorno a Pesaro | trattative in corso con la Vuelle

L'aria di Pesaro si carica di entusiasmo: Matteo Tambone potrebbe tornare a vestire la maglia della Vuelle! I tifosi sognano un nuovo capitolo dopo le trattative interrotte durante i play-in. Questo possibile ritorno non è solo un colpo di mercato, ma rappresenta anche un forte segnale di rinascita per la squadra e la sua comunità . Non perdere l’opportunità di rivivere l’emozione del basket pesarese!

Ha sollevato un’ondata di commenti positivi fra i tifosi della Vuelle la notizia che Matteo Tambone starebbe trattando il suo ritorno a Pesaro. In realtà , pare che un tentativo di rimettersi insieme fra le due parti fosse già stato fatto prima che iniziassero i play-in, ma poi i tempi erano troppo stretti e l’ipotesi era tramontata. Adesso invece che la cosa non ha scadenze potrebbe arrivare la fumata bianca. L’ex capitano della Carpegna Prosciutto, dopo un solo anno a Sassari, ha espresso il desiderio di rientrare nelle Marche per ragioni familiari e questo dovrebbe facilitarlo per poter uscire dall’accordo triennale che aveva siglato con la Dinamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Tambone verso il ritorno a Pesaro: trattative in corso con la Vuelle

Matteo Tambone tratta il ritorno a Pesaro: un colpo per la Vuelle

Un colpo di scena che scuote l'estate pesarese: Matteo Tambone potrebbe tornare a vestire la maglia della Vuelle! L'ex capitano, già amato dai tifosi, sembra pronto a rientrare per motivi familiari.

