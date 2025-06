Matteo Del Sordo uno chef d’eccezione alla Festa del Pescatore

...cibo di qualità e della tradizione marinara. La sua partecipazione alla Festa del Pescatore non è solo una sfida culinaria, ma un'opportunità per riscoprire i sapori autentici delle nostre coste. In un periodo in cui la sostenibilità alimentare è al centro del dibattito, Matteo dimostra che passione e talento possono trasformare il pesce fresco in vere opere d'arte gastronomiche. Non perdere l'occasione di assaporare le sue creazioni, un viaggio tra mare e tavola!

Anche oggi e domani è atteso da un compito impegnativo, perché le cucine della Festa del Pescatore funzioneranno sia a pranzo, sia a cena. Ma per mettere in difficoltà Matteo Del Sordo (foto), 29enne monzese, ci vorrebbe ben altro. "Alla sera – ammette – arrivo un po' stanco, ma posso farcela". Poco, ma sicuro. Matteo, infatti, è un fedelissimo della kermesse gastronomica organizzata al laghetto della Boscherona dal Consorzio Il Laghetto. Da 17 anni fa parte dell'associazione Il Veliero. Tra il Consorzio e l'associazione del presidente Alfredo Colina si è ormai instaurato un positivo rapporto di collaborazione.

