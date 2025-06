Mattarella sul Medio Oriente | Disumano ridurre alla fame un' intera popolazione i palestinesi hanno diritto al loro focolare

Il Presidente Mattarella lancia un appello forte e chiaro: la crisi in Medio Oriente non è solo geopolitica, è una questione umanitaria. In un momento in cui i conflitti tornano a polarizzare l'attenzione globale, il suo richiamo al diritto dei palestinesi al loro focolare risuona come un monito. La sicurezza di Israele e il rispetto per i diritti umani devono coesistere. Un invito a riflettere su una pace duratura che metta al centro le persone.

«La sicurezza di Israele elemento imprescindibile insieme al diritto dei palestinesi al loro territorio». L''intervento in occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella sul Medio Oriente: «Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione, i palestinesi hanno diritto al loro focolare»

Leggi anche Mattarella: “I palestinesi hanno diritto a confini certi, disumano affamarli. Occupazione illegale” - Il presidente Mattarella torna a sottolineare un tema cruciale: il diritto dei palestinesi a vivere in sicurezza e dignità.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mattarella e il monito su Gaza: “Disumano ridurre alla fame un’intera popolazione”

Segnala msn.com: Il presidente della Repubblica ricorda che anche i palestinesi hanno diritto al loro focolare ed esprime preoccupazione per le manifestazioni di antisemitismo. Quindi l’invito a costruire la pace, “oc ...

Gaza, Mattarella: “Disumano ridurre i palestinesi alla fame, hanno diritto al loro focolare”

fanpage.it scrive: Parlando agli ambasciatori in occasione del 2 giugno, il Capo dello Stato è intervenuto sulla crisi umanitaria a Gaza ...

Mattarella durissimo su Israele: «Disumano ridurre un popolo alla fame. Salvate Gaza e date uno Stato ai palestinesi» – I video

Riporta msn.com: Il presidente della Repubblica condanna con inedita fermezza le azioni del governo Netanyahu: «Cessate il fuoco e lasciate entrare gli aiuti, basta occupazione» L'articolo Mattarella durissimo su Isra ...