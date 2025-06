Mattarella sul Medio Oriente | Disumano ridurre alla fame un' intera popolazione i palestinesi hanno diritto a un focolare

Il Presidente Mattarella ha lanciato un messaggio chiaro: la crisi del Medio Oriente non può più essere ignorata. In un momento in cui l’umanità sembra dimenticare il valore della dignità, il richiamo al diritto dei palestinesi a un focolare accende un riflettore su una questione eterna. La sicurezza di Israele e i diritti dei palestinesi devono coesistere. Ricordiamoci che la strada verso la pace passa attraverso il rispetto reciproco.

«La sicurezza di Israele elemento imprescindibile insieme al diritto dei palestinesi al loro territorio». L''intervento in occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Mattarella sul Medio Oriente : «Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione, i palestinesi hanno diritto a un focolare»

Leggi anche Mattarella: “I palestinesi hanno diritto a confini certi, disumano affamarli. Occupazione illegale” - Il presidente Mattarella torna a sottolineare un tema cruciale: il diritto dei palestinesi a vivere in sicurezza e dignità.

