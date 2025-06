Mattarella su Gaza | Ridurre alla fame un' intera popolazione è disumano I palestinesi hanno diritto al loro focolare

Il Presidente Mattarella alza la voce sulla crisi di Gaza, sottolineando l'iniquità della situazione. "Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano", afferma, richiamando l'attenzione su un tema che tocca la coscienza di tutti: il diritto a un focolare sicuro. In un contesto globale dove i diritti umani sono sempre più al centro del dibattito, le sue parole risuonano come un appello urgente per una pace duratura e giusta.

«Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano e grave è l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Mattarella su Gaza: «Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»

Leggi anche Gaza, Starmer: "La popolazione non può morire di fame" | Nuovo allarme dell'Onu: altri aiuti o 14mila bimbi rischiano la vita entro 48 ore - Nuovo allarme dell'ONU a Gaza: la popolazione non può morire di fame, ma altri aiuti sono urgenti. Con gli attacchi israeliani che hanno provocato almeno 60 vittime, tra cui molti bambini, entro 48 ore rischiano di perdere la vita 14.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella su Gaza: «Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»

Come scrive msn.com: «Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano e grave è l'erosione dei territori attribuiti all'autorità ...

Mattarella: "Disumano ridurre un popolo alla fame, Israele consenta l'accesso a Gaza"

Segnala msn.com: "Ridurre alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano ed è grave l'erosione di territori dell'autorità palestinese, i palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini ...

Mattarella: «Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione, i palestinesi hanno diritto a un focolare»

Lo riporta msn.com: Il Presidente al Quirinale in occasione delle iniziative per la celebrazione del 79° anniversario della Festa della Repubblica ...