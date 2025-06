Mattarella palestinesi hanno diritto al loro focolare

Il presidente Mattarella ribadisce un principio fondamentale: i palestinesi meritano un focolare sicuro e definito. In un momento storico segnato da crescenti tensioni geopolitiche, la sua affermazione risuona come un invito alla responsabilità globale. L'attenzione internazionale sui diritti umani sta crescendo, rendendo cruciale il dibattito sull'applicazione delle norme di diritto umanitario. Riflessioni come queste possono aprire a nuove e necessarie prospettive di pace.

"I palestinesi hanno diritto al loro focolare entro confini certi". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al corpo diplomatico accreditato in Italia in occasione del 2 giugno. E', ha aggiunto il capo dello Stato, "inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario ai cittadini di Gaza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, palestinesi hanno diritto al loro focolare

Mattarella su Gaza: «Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro focolare» - Il Presidente Mattarella alza la voce sulla crisi di Gaza, sottolineando l'iniquità della situazione.

