Mattarella | La fame a Gaza è disumana l’occupazione illegale non è sicurezza

Nel cuore della 79esima Festa della Repubblica, il Presidente Mattarella lancia un grido di allerta: "La fame a Gaza è disumana". Le sue parole risuonano come un eco di una realtà che non possiamo ignorare, in un contesto globale dove i diritti umani sono sempre più minacciati. Il richiamo al “focolare” ci ricorda l’importanza di proteggere la dignità e la vita. Un invito a riflettere e agire, perché la sicurezza non può essere costruita sull'ingiustizia

E' la 79esima Festa della Repubblica e nel Salone dei Corazzieri, il Capo dello Stato Mattarella articola il suo intervento su due nodi concettuali: "disumano" e "focolare", un termine quest’ultimo caro al mondo ebraico. Ha voluto farsi interprete di un sentimento popolare sempre più indignato per la ferocia dei bombardamenti contro la popolazione civile palestinese. Un modo per allineare l’Italia agli altri Paesi europei severi con Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella: “La fame a Gaza è disumana, l’occupazione illegale non è sicurezza”

Leggi anche Mattarella: "Disumano ridurre alla fame l'intera popolazione palestinese. Preoccupa l'antisemitismo" - Il presidente Mattarella lancia un appello accorato: non si può ridurre alla fame l'intera popolazione palestinese.

