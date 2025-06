Mattarella | I palestinesi hanno diritto a confini certi disumano affamarli Occupazione illegale

Il presidente Mattarella torna a sottolineare un tema cruciale: il diritto dei palestinesi a vivere in sicurezza e dignità. In un contesto globale dove i diritti umani sono sempre più al centro del dibattito, la sua condanna dell'occupazione israeliana risuona forte. Un appello che ci invita a riflettere sull'importanza della pace e della giustizia sociale, non solo in Medio Oriente, ma ovunque nel mondo. Un messaggio di umanità che merita attenzione.

Il diritto dei palestinesi di vivere in sicurezza entro confini certi, di essere rispettati come esseri umani e di non essere ridotti alla fame. E la condanna dell'occupazione israeliana che erode i territori che spettano all'Anp. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto, al Quirinale, in onore del Corpo diplomatico accreditato presso lo Stato italiano in occasione della Festa della Repubblica, centra il suo discorso sul conflitto nella Striscia, a pochi giorni dalla recente legalizzazione di 22 insediamenti in Cisgiordania voluta dal governo Netanyahu, mentre la popolazione di Gaza resta ridotta allo stremo e affamata.