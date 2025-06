Mattarella | Gaza disumano ridurre un popolo alla fame

"Il Presidente Mattarella non lascia spazio all'indifferenza: la crisi umanitaria a Gaza è un tema che tocca le coscienze di tutti noi. In un mondo sempre più interconnesso, ignorare il dolore di un popolo ridotto alla fame è inaccettabile. La richiesta di un cessate il fuoco non è solo una questione politica, ma un imperativo morale. Un invito a riflettere sul nostro ruolo e sulla responsabilità globale verso i più vulnerabili."

"È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al corpo diplomatico e alle più alte cariche istituzionali in occasione della cerimonia della festa della Repubblica. "In qualunque caso, è indispensabile, che l`esercito israeliano renda accessibili i territori della Striscia all'azione degli organismi internazionali, rendendo possibile la ripresa di piena assistenza umanitaria alle persone - ha aggiunto il capo dello Stato -. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mattarella: "Gaza, disumano ridurre un popolo alla fame"

Leggi anche La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Mattarella, in un momento così drammatico, è importante che la nostra voce si faccia sentire.

Approfondimenti da altre fonti

Mattarella: "Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione. Preoccupa l'antisemitismo"

Secondo msn.com: AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto oggi l'immediata apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per gli aiuti alla popolazione civile stremata dalla fame. I Palestinesi ...

Mattarella su Gaza: «Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»

Da msn.com: «Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano e grave è l'erosione dei territori attribuiti all'autorità ...

Guerra a Gaza, Mattarella: "Disumano ridurre alla fame un'intera popolazione"

Come scrive tg24.sky.it: "Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano e grave è l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese", ha dichiarato il presidente ...