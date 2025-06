Mattarella e il monito su Gaza | Disumano ridurre alla fame un’intera popolazione

Il presidente Mattarella lancia un forte appello per Gaza, sottolineando l'ingiustizia di ridurre alla fame un'intera popolazione. In un mondo sempre più interconnesso, le crisi umanitarie ci riguardano tutti. La sua voce si unisce a quella di tanti leader globali che chiedono azioni concrete. Non possiamo restare indifferenti: la dignità umana deve prevalere su ogni altra considerazione. È ora di fare la differenza!

Roma, 1 giugno 2025 – "Il Medio Oriente, dopo il sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi – con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, che vanno immediatamente liberati – vive il dramma in atto nella striscia di Gaza. È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso del concerto in onore del Corpo diplomatico accreditato in occasione della Festa della Repubblica. In una foto resa disponibile dall'Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella in occasione del concerto eseguito dall'Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli, diretta dal Maestro Riccardo Frizza, in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano, Roma, giugno 2025.

Leggi anche La mia lettera aperta al presidente Mattarella: non resti in silenzio, dica che a Gaza è genocidio - Caro Presidente Mattarella, in un momento così drammatico, è importante che la nostra voce si faccia sentire.

