Mattarella durissimo su Israele | Disumano ridurre un popolo alla fame Salvate Gaza e date uno Stato ai palestinesi – I video

Sergio Mattarella alza la voce contro le violazioni dei diritti umani in Medio Oriente, sottolineando l'urgenza di garantire dignità e speranza per il popolo palestinese. In un momento in cui la comunità internazionale è chiamata a riflettere su giustizia e pace, il Presidente italiano invita a salvare Gaza e a riconoscere uno stato ai palestinesi. Le sue parole risuonano come un invito all'azione: è tempo di agire, non solo di parlare.

Dopo il governo Meloni anche Sergio Mattarella cambia tono con Israele e condanna con parole di inedita fermezza le azioni del governo Netanyahu nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. «Che venga ridotta alla fame un’intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano », ha scandito il capo dello Stato in un discorso solenne rivolto al corpo diplomatico accreditato in Italia alla vigilia della Festa del 2 giugno. Certo, la drammatica crisi in Medio Oriente l’ha aperta il 7 ottobre 2023 il «sanguinario attacco di Hamas contro vittime israeliane inermi, con ostaggi odiosamente rapiti e ancora trattenuti, che vanno immediatamente liberati», ricorda Mattarella. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche Gaza, Mattarella: “Occupazione illegale di Israele non è una misura di sicurezza” - Sergio Mattarella alza la voce contro l'occupazione illegale di Israele, sottolineando un principio fondamentale: la sicurezza non giustifica la violazione dei diritti umani.

