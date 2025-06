Mattarella | Disumano ridurre alla fame un' intera popolazione i palestinesi hanno diritto al loro focolare | Il ricevimento

Il Presidente Mattarella, in un momento storico delicato, sottolinea l'urgenza di proteggere i diritti dei palestinesi, legandoli indissolubilmente alla sicurezza di Israele. Un intervento che si inserisce in un contesto internazionale sempre più polarizzato, dove la crisi umanitaria richiede attenzione e azione. Ricordiamoci: la dignità di ogni popolo è fondamentale per la pace duratura. Una riflessione necessaria per tutti noi.

«La sicurezza di Israele elemento imprescindibile insieme al diritto dei palestinesi al loro territorio». L'intervento in occasione del 79° anniversario della Festa della Repubblica.

Leggi anche Mattarella: “I palestinesi hanno diritto a confini certi, disumano affamarli. Occupazione illegale” - Il presidente Mattarella torna a sottolineare un tema cruciale: il diritto dei palestinesi a vivere in sicurezza e dignità .

