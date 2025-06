Mattarella | Disumano ridurre alla fame l' intera popolazione palestinese Preoccupa l' antisemitismo

Il presidente Mattarella lancia un appello accorato: non si può ridurre alla fame l'intera popolazione palestinese. In un momento in cui i conflitti globali aumentano le tensioni, la sua richiesta di aiuti umanitari per Gaza sottolinea l'urgenza di proteggere i diritti umani fondamentali. La sua voce si fa eco di una preoccupazione crescente: l'antisemitismo, spesso alimentato da crisi umanitarie, deve essere contrastato con fermezza. È tempo di agire.

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiesto oggi l'immediata apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per gli aiuti alla popolazione civile stremata dalla fame. I Palestinesi, ha aggiunto, hanno diritto a un " focolare entro confini certi ". L'occupazione non può essere presentata come una misura di sicurezza, ha sottolineato parlando agli ambasciatori in occasione della Festa della Repubblica, e " l'occupazione illegale di un territorio di un altro paese " può sconfinare in vera e propria volontà di dominio. Al tempo stesso il Capo dello Stato si è detto " altamente preoccupato " per l'aumento dell'antisemitismo in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "Disumano ridurre alla fame l'intera popolazione palestinese. Preoccupa l'antisemitismo"

Mattarella su Gaza: «Ridurre alla fame un'intera popolazione è disumano. I palestinesi hanno diritto al loro focolare»

