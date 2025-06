Mattarella | Disumano affamare Gaza

Il Presidente Mattarella lancia un appello forte e chiaro: affamare Gaza è disumano. In un momento in cui le tensioni globali si intensificano, le sue parole agli ambasciatori ricordano l’importanza della solidarietà umanitaria. L'apertura della Striscia rappresenta non solo un gesto di pace, ma un passo cruciale per evitare il crescere di rancore, che può avere ripercussioni dirette sulla stabilità della regione. È ora di agire!

Le parole per Presidente agli ambasciatori ospiti del Quirinale per le celebrazioni del 2 giugno: «Aprire la Striscia alle organizzazioni umanitarie. La semina di rancore minaccia Israele». 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Mattarella: “Disumano affamare Gaza”

Leggi anche Mattarella: “I palestinesi hanno diritto a confini certi, disumano affamarli. Occupazione illegale” - Il presidente Mattarella torna a sottolineare un tema cruciale: il diritto dei palestinesi a vivere in sicurezza e dignità.

