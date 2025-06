Mattarella chiama Meloni solidarietà per figlia Ginevra

In un momento in cui la violenza sul web è sempre più allarmante, il presidente Mattarella ha dimostrato vicinanza umana e istituzionale alla premier Meloni, colpita da minacce rivolte alla figlia Ginevra. Questo gesto sottolinea l’importanza della solidarietà nelle istituzioni e l’urgenza di combattere l’odio online. La sicurezza dei più giovani deve diventare una priorità collettiva: uniti per un futuro senza paura.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato oggi la premier Giorgia Meloni. Nel colloquio, si è appreso, il capo dello Stato ha espresso la propria solidarietà per le minacce social alla figlia Ginevra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella chiama Meloni, solidarietà per figlia Ginevra

