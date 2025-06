Mattarella | aprite accessi aiuti a Gaza

Il Presidente Mattarella lancia un appello urgente per aprire gli accessi agli aiuti umanitari in Gaza, evidenziando che la sofferenza della popolazione civile è "disumana". In un momento in cui il dibattito sui diritti umani e sulla giustizia sociale si fa sempre più intenso, le sue parole offrono una riflessione profonda su cosa significhi davvero garantire dignità a ogni essere umano. Un invito a non rimanere indifferenti di fronte alla crisi.

18.42 "Immediata apertura degli accessi alla Striscia di Gaza per gli aiuti alla popolazione civile stremata dalla fame". Così Mattarella: "E' disumano". I Palestinesi hanno diritto a un "focolare entro confini certi e l'occupazione non può essere una misura di sicurezza", ha sottolineato parlando agli ambasciatori in occasione della Festa della Repubblica. Al tempo stesso, il capo dello Stato si è detto "altamente preoccupato" per l'aumento dell'antisemitismo in tutto il mondo. Poi, ha anche espresso sostegno all'Ucraina. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

Mattarella, dal Myanmar immagini sconvolgenti, facilitare aiuti

Scrive ansa.it: La Repubblica italiana auspica che possa essere facilitato con ogni strumento possibile l'afflusso degli aiuti di emergenza ... della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio di solidarietà ...

Mattarella, il richiamo del Primo maggio: «Subito aiuti a famiglie e imprese»

Come scrive corriere.it: Siamo al conto alla rovescia. Lunedì scatta la ripartenza (parziale, non un «liberi tutti») dell’Italia, e Sergio Mattarella indirizza al Paese un memorandum che contempla un avvertimento di ...

Mattarella in Kenya: Comunità Papa Giovanni XXIII, “grati per la visita. Italia aumenti i fondi per gli aiuti allo sviluppo”

Lo riporta agensir.it: Oggi l’Italia destina agli aiuti allo sviluppo ... popolazione locale accesso all’acqua”. Un progetto in linea con la preoccupazione denunciata dal Presidente Mattarella stamane all ...