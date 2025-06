Mattarella ai Prefetti | Il 2 giugno sia momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica A ogni cittadino la responsabilità della coesione sociale

Il 2 giugno si avvicina e, con esso, un invito alla riflessione da parte del Presidente Mattarella. Il messaggio è chiaro: la Festa della Repubblica deve diventare un momento di unità e responsabilità collettiva. In un periodo in cui i legami sociali sembrano indebolirsi, riscoprire i valori fondamentali è fondamentale. Ogni cittadino ha il potere di contribuire a una società più coesa: facciamo sentire la nostra voce!

Un richiamo alle radici storiche della Repubblica e, al contempo, un forte appello all’impegno quotidiano per la coesione sociale e l’attuazione dei valori costituzionali. È il cuore del tradizionale messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai Prefetti d’Italia in vista delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno. Il Capo dello Stato apre la sua riflessione ricordando il significato profondo del voto del 1946: “Con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica – con la partecipazione, per la prima volta, delle donne – coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, di cui quest’anno ricorre l’80° anniversario, e fu premessa della Costituzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it