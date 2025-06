Mattarella 2 giugno sia occasione di unità e concordia

Il presidente Sergio Mattarella ci ricorda che il 2 giugno è ben più di una semplice festività: è un'opportunità per riscoprire i valori fondamentali della nostra Repubblica. In un'epoca segnata da divisioni e sfide, un messaggio di unità e concordia è cruciale. Rinnovare il nostro impegno collettivo al bene comune può fare la differenza. Celebriamo insieme, trasformando le celebrazioni in un momento di vera riflessione sul nostro futuro.

"Rinnovo ai Prefetti e, loro tramite, a quanti si adoperano a servizio del bene comune, sentimenti di apprezzamento e di stima, unitamente ad auguri di buon lavoro, nell'auspicio che le celebrazioni del 2 giugno siano momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti d'Italia in occasione del 2 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, 2 giugno sia occasione di unità e concordia

Argomenti simili trattati di recente

Comandi docenti e dirigenti scolastici 2025/26, domande entro il 4 giugno. 150 unità previste. Tutte le novità con scadenze, criteri di selezione e regole per le assegnazioni. NOTA

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n.71700 del 9 maggio, delineando le modalità di individuazione e assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2025/26.

Cerca Video su questo argomento: Mattarella 2 Giugno Sia Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

2 giugno 2025: 79° Anniversario della Repubblica Italiana; Alemanno e Falbo a Mattarella Sia festa della Repubblica anche per i detenuti; Mattarella, 2 giugno sia occasione di unità e concordia; 2 giugno, Mattarella: «Attuare ideali Costituzione missione mai esaurita». 🔗Approfondimenti da altre fonti

2 Giugno, Mattarella: “Sia un momento di unità e concordia, intorno ai valori della Repubblica”

Lo riporta dire.it: In occasione della celebrazioni previste per la giornata di domani, il messaggio ai Prefetti d'Italia del Presidente della Repubblica ...

Mattarella, 2 giugno sia occasione di unità e concordia

Da quotidiano.net: "Rinnovo ai Prefetti e, loro tramite, a quanti si adoperano a servizio del bene comune, sentimenti di apprezzamento e di stima, unitamente ad auguri di buon lavoro, nell'auspicio che le celebrazioni d ...

Mattarella: 'Il 2 giugno sia occasione di unità e concordia'

Segnala ansa.it: "Rinnovo ai Prefetti e, loro tramite, a quanti si adoperano a servizio del bene comune, sentimenti di apprezzamento e di stima, unitamente ad auguri di buon lavoro, nell'auspicio che le celebrazioni ...