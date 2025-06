Mattarella | 2 giugno momento di unità

Il 2 giugno rappresenta un'opportunità unica per riflettere sull'unità e la coesione della nostra Repubblica. Le parole di Mattarella ci invitano a riscoprire il valore fondamentale di essere parte attiva della comunità. In un momento in cui le divisioni sembrano prevalere, questa celebrazione diventa un simbolo potente di riconciliazione. La vera forza dell'Italia risiede nella sua capacità di unirsi intorno ai principi costituzionali. Unisciti a questo spirito!

10.36 "Le celebrazioni del 2 giugno siano momento di unità e concordia intorno ai valori della Repubblica". Lo scrive il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica. "La Costituzione affida a ciascun cittadino la responsabilità di concorrere alla coesione sociale del Paese", aggiunge Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

Vaticano: Mattarella in visita ufficiale da Papa Leone XIV il 6 giugno

Il 6 giugno, il presidente Sergio Mattarella incontrerà Papa Leone XIV in una visita ufficiale al Vaticano.

Cerca Video su questo argomento: Mattarella 2 Giugno Momento Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

2 GIUGNO 2025; 2 giugno a Milano: onorificenze di Mattarella e festa in Piazza Duomo; Verso il 2 giugno: le prove in notturna lungo i Fori Imperiali; Martedì 2 giugno, Festa della Repubblica. L'elenco completo di chi diventa Ufficiale o Cavaliere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Festa del 2 giugno, Mattarella scrive ai prefetti: «Sia momento di unità e concordia»

Si legge su ilsole24ore.com: Monito del Capo dello Stato: «La Costituzione affida a ciascun cittadino la responsabilità di concorrere alla coesione sociale del Paese».

Mattarella: 'Il 2 giugno sia occasione di unità e concordia'

Lo riporta ansa.it: "Rinnovo ai Prefetti e, loro tramite, a quanti si adoperano a servizio del bene comune, sentimenti di apprezzamento e di stima, unitamente ad auguri di buon lavoro, nell'auspicio che le celebrazioni ...

2 giugno, Mattarella: “Referendum coronò lotta Liberazione”

Si legge su msn.com: “Con il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica – con la partecipazione, per la prima volta, delle donne – coronò la lotta di Liberazione dal nazifascismo, d ...