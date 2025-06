Materdomini tre rotatorie e nuova viabilità per ridurre il traffico nel quartiere

La nuova viabilità di Materdomini segna un passo importante verso una mobilità più fluida e sostenibile. Con tre rotatorie strategiche, il progetto promette di alleviare il traffico, migliorando l’accessibilità al mare e al quartiere Casale. Questo intervento si inserisce nel trend crescente delle città italiane che puntano su infrastrutture smart per un futuro più green. Non perdere l'opportunità di scoprire come queste novità potrebbero trasformare la tua quotidianità!

Ci sarà una nuova viabilità a congiungere la?caotica? via Materdomini con la marina della Sciaia a mare e il quartiere Casale. A Palazzo di Città, in una delibera di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Materdomini, tre rotatorie e nuova viabilità per ridurre il traffico nel quartiere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Materdomini Tre Rotatorie Nuova Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Escluso l'unico partecipante al secondo bando per cala Materdomini. Anche quest'anno, estate senza servizi

Secondo quotidianodipuglia.it: Cala Materdomini, nuova fumata nera per la gestione del punto ristorazione nella spiaggia pubblica attrezzata ma gli esclusi preannunciano ricorso. L'esclusione ...

Arrivano i fondi per la nuova viabilità del quartiere Materdomini di Brindisi e l'allargamento del sottopasso

Lo riporta quotidianodipuglia.it: Arrivati i finanziamenti per la messa in cantiere delle opere per la rigenerazione della zona Materdomini e della costa brindisina. Comincia a prendere forma il progetto presentato dal Comune di ...