Materazzi sulla sconfitta dell'Inter col PSG | "I ragazzi hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante"

La sconfitta dell'Inter contro il PSG in finale di Champions League ha scosso i tifosi, ma Marco Materazzi la descrive come una lezione di dignità. In un periodo in cui il calcio è sempre più dominato da investimenti faraonici e superstar, l'attitudine della squadra nerazzurra risalta come un esempio di resilienza. La vera vittoria, a volte, sta proprio nel saper affrontare le avversità con onore. Sarà questo il nuovo volto del nostro calcio?

All`indomani della pesante sconfitta dell`Inter in finale di Champions contro il PSG, l`ex difensore dei nerazzurri Marco Materazzi ha parlato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Materazzi sulla sconfitta dell'Inter col PSG: "I ragazzi hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante"

Scrive calciomercato.com: All`indomani della pesante sconfitta dell`Inter in finale di Champions contro il PSG, l`ex difensore dei nerazzurri Marco Materazzi ha parlato a Sky Sport a margine.

Materazzi: «Questa Inter può ripartire anche dopo il 5-0. Futuro Inzaghi? Non sta a me decidere, ma…»

Riporta calcionews24.com: Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sul futuro del club nerazzurro con Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il PSG. Tutti i dettagli Marco Materazzi ha parlato a Sky Sport dopo l ...

Pagina 1 | Materazzi, il ko Inter in Champions e quelle parole sulla Juve: "È il karma"

Segnala tuttosport.com: " Una sofferenza... ". Non poteva di certo commentare diversamente la finale di Champions League tra Psg e Inter l'ex Marco Materazzi. Una delle leggende nerazzure, artefice del famoso triplete, ha as ...