Dopo la deludente finale di Champions tra PSG e Inter, Marco Materazzi ha espresso il suo rammarico, ricordando come anche la sua carriera fosse iniziata con momenti difficili. Ma ciò che colpisce è il messaggio di speranza: da quelle sofferenze ne è uscita una leggenda. In un calcio dove le vittorie sono effimere, il vero trionfo è saper rialzarsi. Un invito a non arrendersi mai, neppure dopo le cadute più pesanti.

Materazzi ha parlato dopo PSG-Inter: le dichiarazioni dell’ex difensore nerazzurro. Cosa ha detto all’indomani della finale di Champions. Dopo PSG-Inter, ai microfoni di Sky Sport, Marco Materazzi ha parlato così della pesantissima sconfitta dell’ Inter di Simone Inzaghi. Le sue dichiarazioni. MATERAZZI – «Una sofferenza, ma bisogna ripartire. La mia carriera è partita con una sconfitta forte, ma poi ho vinto tutto. Auguro lo stesso ai ragazzi che erano in campo. Ieri hanno perso con dignità e hanno l‘opportunità di ripartire». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Materazzi dopo PSG-Inter: «Una sofferenza. Anche la mia carriera era iniziata così, ma poi ho vinto tutto». Il messaggio dell’ex nerazzurro

