Massimo Martire con Notizie Oggi torna da sabato prossimo su Canale Italia

Il ritorno di Massimo Martire su "Notizie Oggi" promette di essere un appuntamento imperdibile! Sabato prossimo, il conduttore tornerà a illuminare le prime ore del mattino con approfondimenti su temi di grande attualità, come il Riviera Day. Un incontro con il Professor Antonello Lamanna offrirà spunti interessanti. In un’epoca in cui l'informazione è fondamentale, non perdere questa occasione per rimanere aggiornato!

Oggi, domenica, “Notizie Oggi” è regolarmente in onda su Canale Italia, ma Massimo Martire si è concesso una breve pausa. Il ritorno è fissato per sabato prossimo, sempre al primo mattino, con una puntata ricca di temi attuali: si parlerà, tra l’altro, del Riviera Day e sarà ospite il Professor Antonello Lamanna. E non dimenticate la data del 14 giugno: un approfondimento speciale sulla sicurezza, vista da più prospettive, con voci di chi ogni giorno lavora per proteggerci. Intanto, con una simpatica caricatura che lo ritrae tra musica, caffè e microfono, Massimo Martire ha voluto salutare così i telespettatori: “Un caffè, un pizzico di ironia, la musica e la passione per il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Massimo Martire con “Notizie Oggi” torna da sabato prossimo su Canale Italia

