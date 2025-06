Massari segue l’invito di de Pascale | Stop a ogni rapporto con Israele

Il Comune di Reggio Emilia, seguendo l'invito del sindaco De Pascale, interrompe ogni rapporto con Israele in risposta alle violenze nella Striscia di Gaza. Questa decisione segna un cambio di passo nel panorama politico italiano, dove la sensibilità verso i diritti umani sta crescendo. È interessante notare come le città italiane stiano diventando paladini di una nuova forma di attivismo, unendosi a richieste globali di giustizia e pace.

A fronte delle gravissime violenze in atto nella Striscia di Gaza, che continuano a colpire duramente la popolazione civile, tenendo conto del procedimento avviato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, il Comune di Reggio risponde con convinzione all’invito del presidente della Regione, Michele de Pascale che ieri ha aperto una breccia invitando a interrompere ogni forma istituzionale con il Governo di Israele. "Faremo così anche noi – dice il sindaco di Reggio, Marco Massari – con tutti i soggetti ad esso direttamente riconducibili, salvo quelli motivati dalla volontà di porre fine al massacro in corso, di promuovere la pace o di fornire cure e accoglienza umanitaria alle vittime del conflitto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it