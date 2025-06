Massara Juventus salgono le quotazioni per l’ex Milan come nuovo ds bianconero! Svelata la posizione di Comolli e Chiellini | le ultimissime

Le quotazioni di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo della Juventus sono in forte ascesa! L'ex Milan, con la sua esperienza, potrebbe portare una ventata di novità in un club desideroso di rinascita. Intanto, il futuro di Comolli e Chiellini si fa sempre più interessante, con strategie che potrebbero cambiare il volto della squadra. Riuscirà Massara a scrivere un nuovo capitolo vincente? Il mondo del calcio è in attesa!

Massara Juventus, salgono le quotazioni per l’ex Milan come nuovo ds bianconero: tutti i dettagli. L’edizione odierna di Tuttosport riporta importanti aggiornamenti su quello che sarà il nuovo ds bianconero. Comolli, prossimo dg bianconero, ha conosciuto Massara in questa stagione di Ligue 1 e l’ex Milan può godere della stima anche di Chiellini. Proprio per questo motivo aumentano le quotazioni di Massara come nuovo ds che sfida Diego Lopez, spagnolo che ha lavorato a lungo tempo in Francia e libero per una nuova avventura. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara Juventus, salgono le quotazioni per l’ex Milan come nuovo ds bianconero! Svelata la posizione di Comolli e Chiellini: le ultimissime

Futuro bianconero: la Juventus sogna un nuovo ciclo

Il 18 maggio 2025, l’Allianz Stadium si trasforma nel cuore pulsante di un sogno bianconero. Con un nuovo ciclo all’orizzonte, la Juventus si prepara a affrontare l’Udinese, mentre il tecnico Igor Tudor lavora per costruire una squadra vincente.

