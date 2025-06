Martina uccisa con crudeltà La pm | educhiamo i figli ad amare

La tragica morte di Martina Carbonaro, quattordicenne brutalmente uccisa, riaccende il dibattito su una questione cruciale: l'educazione emotiva dei giovani. La pm sottolinea un messaggio fondamentale: "Educhiamo i figli ad amare". In un contesto in cui la violenza giovanile è in aumento, la responsabilità di formare cittadini rispettosi ricade su tutti noi. È tempo di riflettere e agire per costruire un futuro migliore, dove l'amore possa prevalere sull'odio.

"Non chiedete quanti colpi di pietra sono stati dati e dove è stata colpita perché questo solo l’autopsia lo stabilirà, ma posso dire che Alessio Tucci ha agito con crudeltà". In attesa dell’esame autoptico di martedì sul corpo della quattordicenne Martina Carbonaro, massacrata a colpi di pietra dall’ex fidanzato Alessio Tucci, muratore di 18 anni, la procuratrice di Napoli Nord, Anna Maria Lucchetta, incontra la stampa. Ma la sua, più che svelare particolari sull’indagine, sembra essere un warning sull’amore tossico. "Questa vicenda – dice Lucchetta – mi ha fatto ricordare lo stupro di Caivano avvenuto due anni fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Martina uccisa con crudeltà. La pm: educhiamo i figli ad amare

La tragica morte di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato, riporta alla luce un tema cruciale: la necessità di educare le nuove generazioni.

