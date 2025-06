Martina morta dopo minuti di agonia

Una tragedia insopportabile: Martina Carbonaro, 14 anni, ha pagato con la vita una relazione tossica. L'orribile omicidio ad Afragola riaccende il dibattito su violenza giovanile e misoginia, temi purtroppo sempre attuali nella nostra società . La breve agonia di Martina ci ricorda quanto sia fondamentale agire per prevenire tale violenza. Non ignoriamo più i segnali, la vita delle giovani donne è un valore da proteggere.

9.54 Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci, sarebbe morta dopo diversi minuti di agonia in seguito ai colpi alla testa inferti con una pietra. E' quanto emerge dall'ordinanza della giudice Amodeo che ha confermato la custodia cautelare in carcere per Tucci Verrebbe così smentita la versione del 18enne secondo cui Martina non respirava più quando l'ha coperta di detriti nel casolare dove l'ha aggredita. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it