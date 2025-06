Martina Carbonaro video della madre con il venditore dei panini | ‘Va rimosso non era lucida’

Il video di Enza Cossentino con Patrizio Chianese, il "re degli hot dog", ha scatenato un'ondata di indignazione sui social. Presentare un panino in memoria di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio, solleva interrogativi sulla sensibilità nella comunicazione. In un'epoca in cui il rispetto e la dignità sono al centro del dibattito sociale, questo episodio evidenzia la fragilità dei confini tra marketing e umanità. Riflessioni necessarie per un cambiamento autentico.

Virale sui social il video di Enza Cossentino con Patrizio Chianese. É diventato virale ed ha suscitato indignazione un video che ritrae la madre di Martina Carbonaro, la 14enne vittima di femminicidio ad Afragola, con Patrizio Chianese, conosciuto come il re degli hot dog, che sponsorizza un panino dedicato alla ragazza uccisa dall’ex fidanzato, Alessio Tucci. Il legale: ‘Il venditore ha approfittato di un momento di fragilità’. A tal riguardo è intervenuto il legale della famiglia Carbonaro che ha chiesto l’immediata rimozione del video con la madre di Martina, Enza Cossentino, al chiosco del paninaro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina Carbonaro, video della madre con il venditore dei panini: ‘Va rimosso, non era lucida’

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Approfondimenti da altre fonti

Martina Carbonaro, sui social un video con la madre per pubblicizzare un panino | L'avvocato della famiglia: Si sono approfittati di un momento di fragilità; La mamma di Martina Carbonaro: Quel mostro ha finto di collaborare alle ricerche, era tranquillo; Femminicidio di Martina Carbonaro, la mamma: Ho scoperto che il fidanzato la picchiava, mi aspetto ergastolo; Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro: «Un mostro l'ha uccisa, lo hanno prelevato a casa mia». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video

Da msn.com: Fa discutere il video che ritrae un tiktoker di Afragola in compagnia di Fiorenza Cossentino, madre della 14enne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato L'articolo La madre di Martina Carbonaro e l’hot d ...

Afragola: video della madre di Martina Carbonaro con tiktoker scatena la polemica sui social

Lo riporta vocedinapoli.it: Un video pubblicato nelle scorse ore su TikTok sta generando un acceso dibattito online. Protagonista è la madre di Martina Carbonaro, la quattordicenne vittima di femminicidio per mano del suo ex fid ...

La madre di Martina Carbonaro e…"

Scrive informazione.it: Ma è normale che una bambina di 12 anni si fidanzi e nessuno dica niente? si chiede il governatore campano De Luca a proposito del femminicidio di Martina Carbonaro. Ma è normale, mi chiedo io, che la ...