Martina Carbonaro nascosta ancora viva? La 14enne di Afragola morta dopo minuti di agonia | così traballa la versione di Alessio Tucci

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, 14enne di Afragola, riaccende il dibattito sulla violenza giovanile e il silenzio che spesso circonda questi eventi. La sua agonizzante attesa di soccorsi, mentre il suo aggressore si mostrava indifferente, evidenzia un allarmante problema culturale: la mancanza di responsabilità e empatia tra i più giovani. È tempo di affrontare queste tematiche con urgenza, per non permettere che altre storie come questa si rip

Era ancora viva Martina Carbonaro, quando il suo ex fidanzato Alessio Tucci l’ha abbandonata dopo averla colpita alla testa con una pietra. La ragazza di 14 anni di Afragola è rimasta a terra per «plurimi minuti agonia», prima di morire. Un tempo lunghissimo in cui il 18enne non ha chiamato i soccorsi, fingendosi poi preoccupato mentre partecipava alle ricerche. Agli inquirenti aveva anzi raccontato che la ragazza non respirava più quando l’ha nascosta. A metterlo per iscritto, riportano Mattino, Corriere e Repubblica, è il medico legale nella consulenza preliminare citata nell’ordinanza della giudice Stefania Amodeo, che ha convalidato l’arresto in carcere per Tucci. 🔗 Leggi su Open.online