Martina Carbonaro la madre e il video del panino in ricordo della figlia | polemica sui social

La commozione per la tragica morte di Martina Carbonaro incontra la viralità dei social. Il video del panino "in ricordo" della giovane ha acceso polemiche e dibattiti, evidenziando come il confine tra omaggio e sfruttamento possa essere sottile. Patrizio Chianese, protagonista del video, ha deciso di rimuoverlo, ma il suo impatto è già stato significativo. Ciò ci invita a riflettere: quanto è rispettoso il nostro modo di commemorare?

Ha sollevato molte polemiche il video che ritrae Patrizio Chianese, proprietario di un chiosco di panini ad Afragola noto sui social, accanto alla madre di Martina Carbonaro, mentre realizza un panino “in ricordo” della 14enne uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci. L’autore ha rimosso il video dal suo profilo TikTok ma è rimasto comunque online, ripostato da altri utenti. Nelle immagini si vede Fiorenza, la mamma della giovane vittima di femminicidio, che indossa una maglia con la foto della figlia. “La mamma di Martina non era lucida. Il venditore ha approfittato del momento di fragilità per fare un video e pubblicarlo sui social”, spiega in una nota l’avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia Carbonaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro, la madre e il video del panino in ricordo della figlia: polemica sui social

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

Su questo argomento da altre fonti

Martina Carbonaro, sui social un video con la madre per pubblicizzare un panino | L'avvocato della famiglia: Si sono approfittati di un momento di fragilità; La mamma di Martina Carbonaro: Quel mostro ha finto di collaborare alle ricerche, era tranquillo; Femminicidio di Martina Carbonaro, la mamma: Ho scoperto che il fidanzato la picchiava, mi aspetto ergastolo; Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro: «Un mostro l'ha uccisa, lo hanno prelevato a casa mia». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video

Segnala msn.com: Fa discutere il video che ritrae un tiktoker di Afragola in compagnia di Fiorenza Cossentino, madre della 14enne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato L'articolo La madre di Martina Carbonaro e l’hot d ...

Afragola: video della madre di Martina Carbonaro con tiktoker scatena la polemica sui social

vocedinapoli.it scrive: Un video pubblicato nelle scorse ore su TikTok sta generando un acceso dibattito online. Protagonista è la madre di Martina Carbonaro, la quattordicenne vittima di femminicidio per mano del suo ex fid ...

Sui social, video con madre di Martina a un chiosco: “Va rimosso: approfittano della sua fragilità”

Riporta msn.com: Un noto tiktoker gira una clip ricreando “L’hot dog che piaceva a Martina”, con accanto Fiorenza Cssentino. Il post è stato rimosso, la nota dell’avvocato Pisani: “La mamma di Martina non era lucida: ...