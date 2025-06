Martina Carbonaro il ruolo della migliore amica nelle indagini | Gli occhiali ritrovati della 14enne ci hanno tolto ogni speranza

Il tragico caso di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa brutalmente ad Afragola, riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani e il ruolo fondamentale delle amicizie. La migliore amica di Martina, al centro delle indagini, rappresenta non solo un legame affettivo, ma anche la voce di chi cerca giustizia. Gli occhiali ritrovati portano con sé un carico emotivo: una speranza spezzata che ci invita a riflettere sull’importanza della protezione e del supporto tra adolescenti

Martina Carbonaro, 14 anni, è stata brutalmente uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, in provincia di Napoli, dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Il giovane ha confessato di averla. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martina Carbonaro, il "ruolo" della migliore amica nelle indagini: «Gli occhiali ritrovati della 14enne ci hanno tolto ogni speranza»

Leggi anche La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

