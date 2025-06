Marquinhos | La Champions League non era un’ossessione ma un obiettivo

Marquinhos, capitano del PSG, svela il suo pensiero sulla Champions League: non un'ossessione, ma un obiettivo. Dopo l'incontro con Macron, il difensore brasiliano sottolinea quanto sia cruciale per il club parigino conquistare questo trofeo. In un calcio sempre più competitivo, la mentalità vincente diventa il vero segreto per emergere. Scopri come il PSG sta trasformando le ambizioni in realtà, nel cuore della competizione europea!

Marquinhos, ex difensore della Roma e attuale capitano del Psg, ha parlato a RMC Sport dopo l’incontro con il presidente della Repubblica francese. SOGNO – Il capitano del Paris Saint-Germain, Marquinhos, ha parlato all’uscita dall’Eliseo dopo l’incontro con il presidente Emmanuel Macron della vittoria di ieri sera in finale di Champions League contro l’ Inter. Queste le sue parole come riportato da RMC Sport: «Non rappresentiamo solo Parigi, bensì i colori della Francia. Vediamo la gioia negli occhi dei bambini, ispireremo le future generazioni. Essere al palazzo del presidente è un onore per me, perché si viene qui solo quando si vince. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marquinhos: «La Champions League non era un’ossessione, ma un obiettivo»

