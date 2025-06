Marquinhos a Canal+ | È il giorno più bello della mia vita nessuno credeva in noi Vittoria che dimostra una cosa

Marquinhos ha definito la vittoria in Champions League il "giorno più bello della mia vita". Questo successo non solo celebra il talento del PSG, ma rappresenta anche una rivincita per chi non credeva in loro. In un calcio sempre più competitivo, queste parole risuonano forti: la fiducia e la perseveranza possono superare ogni ostacolo. Un messaggio che invita a sognare e a non arrendersi mai. La storia del PSG è appena iniziata!

Il difensore e capitano del PSG, Marquinhos, si è espresso così dopo la vittoria in finale di Champions League contro l’Inter. Intervenuto ai microfoni di Canal + al termine di PSG Inter, Marquinhos ha espresso le proprie emozioni per la vittoria della Champions League. Ecco le dichiarazioni del difensore centrale brasiliano. PAROLE – « Non ho più forze, ho dato tutto. Lo volevo così tanto. Abbiamo sofferto così tanto, è così difficile, e dimostra la voglia di questo club. Grazie a tutti, questa energia ci ha permesso di vincere. Non so nemmeno se meritavamo di segnare così tanti gol. Amo questa squadra, sono innamorato di questa squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marquinhos a Canal+: «È il giorno più bello della mia vita, nessuno credeva in noi. Vittoria che dimostra una cosa»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il giorno più bello

Si legge su bestmovie.it: Aurelio (Paolo Kessisoglu) ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, “Il giorno più bello”, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in ...

Il Giorno più Bello

Lo riporta comingsoon.it: Il Giorno più Bello è un film del 2022 di genere commedia, diretto da Andrea Zalone, con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri e Valeria Bilello, della durata di 97 minuti, è disponibile in streaming.

Il giorno più bello 2022

movieplayer.it scrive: Aurelio ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, “Il giorno più bello”, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione ...