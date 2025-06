Marotta lancia la proposta | Ridurre il calendario e la Serie A a 18 squadre

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, lancia una proposta audace: ridurre la Serie A a 18 squadre e snellire il calendario. Questa idea, che potrebbe cambiare radicalmente il volto del calcio italiano, si inserisce in un dibattito più ampio sulla sostenibilità del calcio moderno. Meno partite, maggiore qualità ? Un tema scottante che merita di essere approfondito. La sfida è aperta: il futuro del nostro calcio sarà davvero così diverso?

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, si è fatto portavoce di un'idea che potrebbe rivoluzionare il calendario delle competizioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Marotta lancia la proposta: “Ridurre il calendario e la Serie A a 18 squadre”

Approfondimenti da altre fonti

MilanoFinanza - Marotta ha proposto di ridurre il numero di squadre in Serie A

tuttomercatoweb.com scrive: Il calcio italiano discute sulla sua riforma, mentre la FIFA lancia il nuovo mondiale ... delegato dell'Inter, Beppe Marotta, avrebbe proposto di ridurre il numero di squadre nel massimo ...

Inzaghi, mercato (Isaksen) e futuro: Marotta svela tutto e lancia una proposta peculiare per la Serie A

Come scrive msn.com: Il presidente nerazzurro si sbilancia sul futuro del tecnico e lancia una proposta per la Serie A che potrebbe cambiare il futuro del campionato. Le parole di Beppe Marotta rilasciate a Radio Anch ...

Marotta: 'Serve ridurre i costi, gli stipendi incidono troppo. I calciatori non devono essere dipendenti, ma star'

Secondo calciomercato.com: L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è stato intervistato dall ... sostanziale rivoluzione dei contratti dei calciatori. RIDURRE I COSTI - "Bisogna ridurre i costi, ma c'è ...