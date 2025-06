Marotta in zona mista | Ko che non cambia la bella stagione Inzaghi? Vi dico il suo futuro

Beppe Marotta, dopo la finale di Champions persa dall'Inter, non si tira indietro e affronta il futuro di Simone Inzaghi con determinazione. La sconfitta non oscura la buona stagione dei nerazzurri, che continuano a puntare in alto. In un calcio sempre piĂą competitivo, le scelte strategiche saranno cruciali per il prossimo capitolo. RiuscirĂ Inzaghi a trasformare questa delusione in una rinascita? Solo il tempo lo dirĂ !

Beppe Marotta non usa giri di parole, così sulla sconfitta in finale di Champions e il futuro del tecnico Simone Inzaghi . Beppe Marotta ha parlato in zona mista dopo la sconfitta della sua Inter in finale di Champions. Alcuni estratti delle parole ai giornalisti presenti: MAROTTA SU PSG INTER – «Questa è una partita secca, l’Inter ha meritato di perdere contro un avversario superiore. Questa serata non inficia la bella stagione e il cammino fatto in Champions League, dove siamo arrivati in finale con merito. Abbiamo superato avversari come il Bayern e il Barcellona, abbiamo trovato davanti un PSG piĂą forte che ha meritato di vincere, bisogna dare atto e merito alla squadra avversaria e farle i complimenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta in zona mista: «Ko che non cambia la bella stagione. Inzaghi? Vi dico il suo futuro»

