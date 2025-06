Marina La Rosa | Non solo Martina Carbonaro è stata uccisa anche una donna romena ma nessuno ne parla Non vale meno

La tragica morte di Martina Carbonaro, una giovane vittima della violenza maschile, riaccende un dibattito cruciale: perché il dolore di alcune vittime sembra pesare di più di altre? La storia di una donna romena, uccisa in circostanze simili, rimane nell'ombra. È tempo di unire le voci contro ogni forma di violenza. Ogni vita conta, ogni storia merita di essere ascoltata. Non possiamo permettere che il silenzio continui a regnare.

Martina Carbonaro è l'ennesima vittima della violenza maschile. Uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione, finita a colpi di pietra sulla testa per aver rifiutato un abbraccio, la sua morte ha sconvolto l'Italia intera e lascia, ancora una volta, grandi.

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, la procuratrice di Napoli Nord: «In campo azioni nel sociale, bisogna educare i nostri figli»

La tragica morte di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato, riporta alla luce un tema cruciale: la necessità di educare le nuove generazioni.

