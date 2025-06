Marina La Rosa | Non solo Martina Carbonaro è stata uccisa anche una donna romena ma nessuno ne parla Non vale meno

Martina Carbonaro, 14 anni, è l'ennesima vittima di una violenza che non può essere tollerata. Ma la tragica morte della giovanissima ragazza non deve farci dimenticare tutte le altre donne, come quella romena, che rimangono nell'ombra. Questa situazione riflette un problema sociale ben più ampio: la violenza di genere. È tempo di dare voce a tutte le vittime, affinché nessuna vita venga mai più trascurata. Uniamoci, per cambiarlo insieme!

Martina Carbonaro è l'ennesima vittima della violenza maschile. Uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione, finita a colpi di pietra sulla testa per aver rifiutato un abbraccio, la sua morte ha sconvolto l'Italia intera e lascia, ancora una volta, grandi.

