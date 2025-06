Maria Teresa Bellucci visita Oropan SpA | un viaggio tra tradizione passione e innovazione nel Made in Italy

Maria Teresa Bellucci ha fatto tappa all'Oropan Spa ad Altamura, dove tradizione e innovazione si fondono in un unico prodotto d'eccellenza. La Vice Ministro del Lavoro ha evidenziato come le imprese familiari siano il cuore pulsante del nostro Made in Italy. In un'epoca in cui l'autenticità è sempre più ricercata, la storia di Vito Fornaro diventa simbolo di passione e resilienza. Scopri come il passato può ispirare un futuro sostenibile!

Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Deputata di Fratelli d’Italia, ha visitato lo stabilimento della Oropan SpA ad Altamura, sottolineando l’importanza della tradizione e dell’impresa familiare come pilastri dell’eccellenza italiana. Durante la visita, Bellucci ha avuto modo di conoscere la storia di Vito Forte, fondatore dell’azienda, e ha ringraziato la famiglia Forte per averle aperto le porte della loro “seconda casa” e per aver condiviso oltre sessant’anni di passione per la panificazione. Il Vice Ministro ha inoltre espresso apprezzamento per i figli di Vito Forte, Lucia, Francesco e Daniele, che oggi portano avanti l’attivitĂ mantenendo vivi valori fondamentali quali la qualitĂ delle materie prime, il forte legame con il territorio e un approccio innovativo che non dimentica le radici. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Maria Teresa Bellucci visita Oropan SpA: un viaggio tra tradizione, passione e innovazione nel Made in Italy

