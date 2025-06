Marecchiese servono 400 milioni | Governo pronto a finanziare i lavori

Il sogno di una nuova Marecchiese sta per diventare realtà! Con 400 milioni di euro pronti per i lavori, il governo si impegna a dare il via ai cantieri, ma solo se ci sarà un'ampia condivisione del progetto. Questo è più di un semplice intervento infrastrutturale: è un'opportunità per rivitalizzare l'intero territorio e promuovere lo sviluppo locale. Il futuro della mobilità è ora nelle mani di tutti noi!

"Se ci sarà condivisione sul progetto della nuova Marecchiese, da parte di tutto il territorio, andremo avanti e avvieremo i cantieri per stralci. I soldi? Il governo li troverà". Ad assicurarlo, ai 200 presenti l’altra sera a Novafeltria in un teatro Sociale gremito è stato Galeazzo Bignami, ex viceministro alle infrastrutture e ora capogruppo di Fratelli d’Italia. Di soldi ne serviranno molti: il progetto di Anas per la nuova Marecchiese, illustrato a Novafeltria dall’ingegnere Luca Bernardini – a capo della direzione tecnica di Anas – prevede opere per 400 milioni di euro. Tanto servirà per la nuova Marecchiese, non più in grado di sopportare gli attuali volumi di traffico: fino a 20mila veicoli al giorno in alcuni tratti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marecchiese, servono 400 milioni: "Governo pronto a finanziare i lavori"

