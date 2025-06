Marco Silva Juve questi due aspetti lo rendono il candidato forte per la panchina bianconera | è pronto al grande salto? Ultime

Marco Silva potrebbe essere il nuovo condottiero della Juventus, e ci sono due motivi che fanno brillare il suo profilo. Primo, la sua esperienza con squadre di medio livello: ha dimostrato di saper ottimizzare risorse. Secondo, la sua ambizione di calcare palcoscenici più prestigiosi, rifiutando proposte lucrative. In un calcio sempre più globalizzato, la Juve cerca un leader visionario. Sarà Marco Silva a riportare la squadra ai vertici?

Marco Silva Juve, questi due aspetti facilitano il suo possibile arrivo in bianconero: le ultime sul futuro del tecnico. Tra gli allenatori accostati alla Juve c’è Marco Silva, profilo che piace moltissimo al nuovo dg bianconero Comolli. Il tecnico del Fulham ha già detto no ad alcune offerte arabe e sarebbe attratto da un top club europeo. Da non sottovalutare è il ruolo dell’agente del mister portoghese: Jorge Mendes con cui la Juve ha ottimi rapporti. C’è tanta stima per il nuovo tecnico che potrebbe essere l’alternativa in caso di cambio in panchina. A riportarlo è Tuttosport. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marco Silva Juve, questi due aspetti lo rendono il candidato forte per la panchina bianconera: è pronto al grande salto? Ultime

Approfondisci con questi articoli

Marco Silva Juve, nuovo nome per la panchina bianconera? Quelle parole in passato non lasciano dubbi: tutti i dettagli sull’allenatore del Fulham

Marco Silva potrebbe essere il prossimo alla guida della Juventus, un nome che suscita curiosità e attesa.

Cerca Video su questo argomento: Marco Silva Juve Due Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Dal no a due offerte all'apprezzamento di Comolli: Silva candidato forte per la panchina della Juve; Marco Silva, chi è l’ultimo allenatore accostato alla Juve. Gasperini e i motivi del no; Juventus, conferme per Marco Silva: contatti con Comolli; Marco Silva alla Juventus? 'I bianconeri sono due gradini sopra', il commento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Marianella: “Marco Silva buon allenatore, ma non da Juve”

Si legge su msn.com: Massimo Marianella, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile approdo di Marco Silva.

TJ - Mercato Juve h24 - Per la panchina avanza Marco Silva. Si complica l'affare Osimhen. Bianconeri su Coppola. Ndoye piace ai grandi club

Lo riporta tuttojuve.com: 21:15 - MANGIANTE SU GASPERINI: "Nella scelta dei tre anni a Roma il rapporto con Ranieri è stato decisivo, pure nell'inserimento Juve" - (LEGGI QUI) 19:45 QUI AL AIN ...

Nuovo allenatore Juve, si riparte da Tudor ma… Spuntano due alternative e un candidato forte alla panchina: cosa filtra alla Continassa

Scrive juventusnews24.com: Nuovo allenatore Juve, si riparte da Tudor in vista della nuova stagione: dalle alternative all’idea che filtra alla Continassa Quale sarà il nuovo allenatore della Juve? Se lo stanno chiedendo i tifo ...