Marco Silva Juve Balzarini conferma | Si rafforzano le indiscrezioni Vi svelo il piano di Comolli per la panchina

La Juventus sta vivendo un momento di grande fermento, e il nome di Marco Silva prende sempre più corpo per la panchina bianconera. Secondo Gianni Balzarini, le voci si intensificano e il piano di Comolli si fa chiaro. Con l'andamento del campionato in sospeso, la scelta del prossimo allenatore potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del club. Sarà la volta buona per un rilancio ambizioso? Rimanete sintonizzati!

Gianni Balzarini, giornalista di Sport Mediaset, ha fornito un importante aggiornamento sulla panchina della Juve. «Si rafforzano queste indiscrezioni relative a Marco Silva, ha parlato direttamente con Comolli, che a questo punto è già operativo, non a caso appunto era a Monaco con John Elkann e Chiellini. È un'idea proprio di Comolli che sta cercando di farla passare, diciamo così, al resto della società Juventus, soprattutto a John Elkann.

