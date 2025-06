Marco Baleani e Yuliya Sliusar trionfano alla Maremma Cup di Castiglione della Pescaia

Marco Baleani e Yuliya Sliusar scrivono una storia di successo alla Maremma Cup di Castiglione della Pescaia, portando a casa il trofeo in un torneo che sta guadagnando sempre più notorietà. A 53 anni, Baleani dimostra che la passione per il tennis non ha età, superando ben 75 avversari. Questo trionfo non è solo un successo personale, ma un segnale forte: il tennis amatoriale italiano è vivo e vibrante!

Marco Baleani e Yuliya Sliusar vincono la seconda tappa della Maremma Cup di tennis. Il tennista grossetano, di Casalecci, ha vinto il tabellone maschile di Castiglione della Pescaia, secondo tappa della Maremma Cup, sbaragliando la concorrenza di 75 iscritti. A 53 anni, Baleani, testa di serie numero 7 del tabellone maschile, ha vinto 6-7 7-5 3-3 ritiro, contro Luca Forconi. "Non credevo di poter rivincere un altro torneo dopo l’ultimo di diversi anni fa – spiega Baleani –. Dopo aver perso 10 chili, ad oggi la mia forma fisica mi permette di muovermi meglio, ma soprattutto di non entrare in debito di ossigeno dopo lunghi scambi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marco Baleani e Yuliya Sliusar trionfano alla Maremma Cup di Castiglione della Pescaia

